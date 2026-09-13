Драма Норриса и триумф Антонелли на историческом возвращении Гран-при Испании
В Мадриде состоялся 14-й этап сезона Формулы-1 2026 – Гран-при Испании. Столица страны принимала королевскую гонку впервые с 1981 года, а победителем на новой уличной трассе стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты гонки.
Драма обладателя поула и роковой пит-стоп
Квалификацию на новой трассе накануне драматично выиграл Ландо Норрис из "Макларена", который уверенно удерживал лидерство и в начале главной гонки. Однако ход заезда изменила активация режима виртуальной машины безопасности из-за остановки Лэнса Стролла.
Норрис заехал на замену шин позже конкурентов, где механики допустили задержку. Из-за этого британец опустился сразу на 5-ю позицию. Прорвавшись через пелотон, Ландо смог финишировать лишь третьим. Победу вырвал Андреа Кими Антонелли, а вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Неудачно этап сложился и для "Феррари": Льюис Хэмилтон сошел в начале гонки из-за проблем с тормозами, а Шарль Леклер, который долгое время лидировал, занял 4-е место.
Результаты Гран-при Испании (топ-10):
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррари")
- Джордж Рассел ("Мерседес")
- Лиам Лоусон ("Ред Булл")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
- Нико Хюлькенберг ("Ауди")
Личный зачет и Кубок конструкторов
Благодаря очередному триумфу Антонелли еще больше укрепил свои претензии на чемпионский титул. Итальянец возглавляет общий зачет с 292 очками, опережая своего напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла (211) на 81 пункт. Тройку лидеров замыкает Льюис Хэмилтон (191).
В Кубке конструкторов убедительно доминирует "Мерседес", имея в активе 503 очка. Ближайшие преследователи – "Феррари" (358) и "Макларен" (306).
Следующий Гран-при Формулы-1 состоится через две недели: Баку будет принимать Гран-при Азербайджана с 24 по 26 сентября.
Ранее мы сообщали, что Льюис Хэмилтон поставил "Феррари" жесткое требование после инцидента на Гран-при Италии.