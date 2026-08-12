В прицеле США и Канада: сборная Украины по хоккею собирает подкрепление из-за океана

Поэтапный план и первые соперники

Главным этапом подготовки к мировому первенству в элитном дивизионе станет участие Украины в Европейском кубке наций, который состоит из трех международных пауз - в ноябре, декабре и феврале.

Новый вождь начнет свою работу на первом этапе в ноябре 2026-го года, где соперниками украинцев станут сборные Польши, Италии и Великобритании. По словам Александра Бобкина, на этот старт вызовут проверенный скелет.

"На первый турнир вызовем практически тот состав, который вывел Украину в элиту. Мы хотим ознакомить команду с новыми тактическими действиями и увидеть, как игроки воспримут их", - отметил Бобкин.

Американский десант в декабре

А вот уже во время второго этапа в декабре тренерский штаб планирует прибегнуть к экспериментам и проверить ближайший резерв, выступающий за океаном – преимущественно в студенческих лигах Северной Америки.

В список потенциальных кандидатов, стремящихся пересмотреть Бобкин, вошли представители студенческой лиги США (NCAA) Игнат Пазий, Никита Иващенко, Михаил Данилов, а также защитник Иван Кородюк.

Также будут вызваны и кандские легионеры – Михаил Симчук (23-летний форвард с наибольшим опытом выступлений за взрослую сборную), Артем Грабовецкий и Даниил Коржилецкий.

Большинство из этих исполнителей хорошо знакомы тренеру по совместной работе в юниорской и молодежной сборных Украины (U20). Также в расширенный список внесен защитник Никит Коневич.

Заключительный сбор перед ЧМ стартует в апреле и продлится 35 дней, где тренерский штаб соберет максимально боевую обойму зарекомендующих себя в течение сезона исполнителей.