В прицілі США та Канада: збірна України з хокею збирає підкріплення з-за океану

Поетапний план та перші суперники

Головним етапом підготовки до світової першості в елітному дивізіоні стане участь України в Європейському кубку націй, який складатиметься з трьох міжнародних пауз - у листопаді, грудні та лютому.

Новий керманич розпочне свою роботу на першому етапі в листопаді 2026-го року, де суперниками українців стануть збірні Польщі, Італії та Великої Британії. За словами Олександра Бобкіна, на цей старт викличуть перевірений кістяк.

"На перший турнір викличемо практично той склад, який вивів Україну в еліту. Ми хочемо ознайомити команду із новими тактичними діями та побачити, як гравці їх сприймуть", - зазначив Бобкін.

Американський десант у грудні

А ось уже під час другого етапу в грудні тренерський штаб планує вдатися до експериментів та перевірити найближчий резерв, який виступає за океаном - переважно в студентських лігах Північної Америки.

До списку потенційних кандидатів, яких прагне переглянути Бобкін, увійшли представники студентської ліги США (NCAA) Ігнат Пазій, Нікіта Іващенко, Михайло Данилов, а також захисник Іван Кородюк.

Також будуть викликані і кандські легіонери - Михайло Сімчук (23-річний форвард із найбільшим досвідом виступів за дорослу збірну), Артем Грабовецький та Данило Коржилецький.

Більшість із цих виконавців добре знайомі тренеру за спільною роботою в юніорській та молодіжній збірних України (U20). Також до розширеного списку внесено захисника Нікіту Коневича.

Заключний збір перед ЧС стартує у квітні й триватиме 35 днів, де тренерський штаб збере максимально бойову обойму виконавців, що зарекомендують себе протягом сезону.