Мощный старт не спас: волейбольная сборная Украины уступила действующим чемпионкам мира

Волейбол. Мемориал Агаты Мроз-Ольшевской

Италия – Украина – 3:1 (18:25, 25:14, 25:22, 25:20)

Как прошла игра

Для украинок это была вторая игра на турнире после поражения от Польши со счётом 0:3. Матч начался с настоящей неожиданности: уступая 0:5 на самом старте, "сине-желтые" выдали невероятную серию из девяти выигранных розыгрышей подряд. Рывок 9:0 наши девушки оформили на подаче Александры Миленко, что позволило уверенно закрыть первую партию со счетом 25:18.

В начале второго сета итальянки понесли кадровую потерю – повреждение получила нападающая Ловет Оморуя. Несмотря на это, фаворитки поединка постепенно перехватили инициативу, склонили чашу весов на свою сторону и выиграли три следующих сета.

Самой результативной в составе украинской команды стала Анастасия Даньчак с 15 очками. В составе соперниц 17 пунктов набрала звездная Паола Эгона.

По основным статистическим показателям команды показали равную игру: по 7 блоков и 4:3 по эйсам в пользу итальянок.

Что дальше

Свой заключительный матч на турнире украинская сборная проведет уже сегодня, 13 августа против команды Франции. Начало встречи – в 21:30 по Киеву. "Ле бльо" свои первые два поединка итальянкам и полячкам проиграли с одинаковым счетом 0:3.

Эта игра станет последней проверкой сил для украинских волейболисток перед стартом на чемпионате Европы, который начнется 21 августа.