Потужний старт не врятував: волейбольна збірна України поступилася чинним чемпіонкам світу

Волейбол. Меморіал Агати Мроз-Ольшевської

Італія – Україна – 3:1 (18:25, 25:14, 25:22, 25:20)

Як пройшла гра

Для українок це була друга гра на турнірі після поразки від Польщі з рахунком 0:3. Матч розпочався зi справжньої несподіванки: поступаючись 0:5 на самому старті, "синьо-жовті" видали неймовірну серію з дев'яти виграних розіграшів поспіль. Ривок 9:0 наші дівчата оформили на подачі Олександри Міленко, що дозволило впевнено закрити першу партію з рахунком 25:18.

На початку другого сету італійки зазнали кадрової втрати – ушкодження отримала нападниця Ловет Оморуя. Попри це, фаворитки поєдинку поступово перехопили ініціативу, схилили шальки терезів на свій бік та виграли три наступні сети.

Найрезультативнішою у складі української команди стала Анастасія Даньчак із 15 очками. У складі суперниць 17 пунктів набрала зіркова Паола Еґону.

За основними статистичними показниками команди показали рівну гру: по 7 блоків та 4:3 за ейсами на користь італійок.

Що далі

Свій заключний матч на турнірі українська збірна проведе вже сьогодні, 13 серпня, проти команди Франції. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом. "Ле бльо" свої перші два поєдинки італійкам та полячкам програли з однаковим рахунком 0:3.

Ця гра стане останьою перевіркою сил для українських волейболісток перед стартом на чемпіонаті Європи, який розпочнеться 21 серпня.