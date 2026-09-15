После триумфа на ЧМ: в Украине определили лучшую спортсменку августа

Триумф на чемпионате мира в Познани

Основанием для такого признания стали выдающиеся результаты спортсменки на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в польской Познани. Там Людмила Лузан пополнила коллекцию двумя престижными наградами.

Людмила выиграла золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, защитив чемпионский титул. Украинка стала лишь второй в истории и первой представительницей Европы, которой подчинилось такое достижение.

Также она выиграла серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в паре с Анастасией Рыбачок.

Выдающиеся достижения и рекорды спортсменки

29-летняя уроженка Ивано-Франковска - одна из самых успешных атлеток в истории украинского спорта. В ее активе три олимпийских награды ("серебро" и "бронза" Токио-2020, а также "серебро" Парижа-2024).

Общее количество медалей Лузан на чемпионатах мира достигло 13 (9 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая). Кроме того, на счету гребли 16 наград чемпионатов Европы.

Также звание лучшей спортсменки месяца по версии НОК Лузан получает уже в четвертый раз в карьере. Ранее ее отмечали в июне 2023-го и 2026-го, а также в августе 2025-го года.