После триумфа на ЧМ: в Украине определили лучшую спортсменку августа
Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины официально определила Людмилу Лузан как лучшую спортсменку августа. Гребля торжествовала на чемпионате мира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу НОК Украины.
Триумф на чемпионате мира в Познани
Основанием для такого признания стали выдающиеся результаты спортсменки на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в польской Познани. Там Людмила Лузан пополнила коллекцию двумя престижными наградами.
Людмила выиграла золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, защитив чемпионский титул. Украинка стала лишь второй в истории и первой представительницей Европы, которой подчинилось такое достижение.
Также она выиграла серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в паре с Анастасией Рыбачок.
Выдающиеся достижения и рекорды спортсменки
29-летняя уроженка Ивано-Франковска - одна из самых успешных атлеток в истории украинского спорта. В ее активе три олимпийских награды ("серебро" и "бронза" Токио-2020, а также "серебро" Парижа-2024).
Общее количество медалей Лузан на чемпионатах мира достигло 13 (9 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая). Кроме того, на счету гребли 16 наград чемпионатов Европы.
Также звание лучшей спортсменки месяца по версии НОК Лузан получает уже в четвертый раз в карьере. Ранее ее отмечали в июне 2023-го и 2026-го, а также в августе 2025-го года.
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