После перерыва в 37 лет: Формула-1 вернется в Африку

Формула-1 возвращается в Африку

Формула-1 готовится провести первый африканский этап чемпионата со времен Гран-при Южной Африки в 1993 году. Новым местом проведения гонки станет Руанда, получившая контракт на 10 лет, начиная с 2030 года.

Для чемпионата это будет возвращение на континент после продолжительного перерыва. Руанда активно продвигала заявку и принимала крупные международные спортивные мероприятия, что помогло стране в борьбе за право организовать этап.

Где будет проходить Гран-при Руанды

Гонку планируют проводить на новой специально спроектированной трассе в Бугесере, примерно в 40 километрах от столицы Руанды – Кигали.

Автодром должен быть построен рядом с новым международным аэропортом Кигали. Проект предполагает создание инфраструктуры для проведения этапа Формулы-1.

Десятилетнее соглашение должно обеспечить Руанде место в календаре чемпионата на длительный период, начиная с 2030 года.

Почему возвращение в Африку важно для Хэмилтона

Появление африканского этапа имеет особое значение для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британский пилот неоднократно выступал за возвращение Формулы-1 на континент и подчеркивал, что хотел увидеть такую гонку до завершения собственной карьеры.

Гран-при Руанды может стать важным шагом для расширения географии чемпионата и возвращения Формулы-1 в регион, где она не проводила официальные этапы с 1993 года.