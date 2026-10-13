Після перерви в 37 років: Формула-1 повернеться до Африки

Формула-1 повертається до Африки

Формула-1 готується провести перший африканський етап чемпіонату з часів Гран-прі Південної Африки 1993-го року. Новим місцем проведення гонки стане Руанда, яка отримала контракт на 10 років, починаючи з 2030-го року.

Для чемпіонату це буде повернення на континент після тривалої перерви. Руанда активно просувала свою заявку та приймала великі міжнародні спортивні заходи, що допомогло країні в боротьбі за право організувати етап.

Де проходитиме Гран-прі Руанди

Гонку планують проводити на новій спеціально спроєктованій трасі в Бугесері, приблизно за 40 кілометрів від столиці Руанди - Кігалі.

Автодром мають збудувати поруч із новим міжнародним аеропортом Кігалі. Проєкт передбачає створення інфраструктури для проведення етапу Формули-1.

Десятирічна угода має забезпечити Руанді місце в календарі чемпіонату на тривалий період, починаючи з 2030-го року.

Чому повернення до Африки важливе для Хемілтона

Поява африканського етапу має особливе значення для семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона. Британський пілот неодноразово виступав за повернення Формули-1 на континент і наголошував, що хотів би побачити таку гонку до завершення власної кар’єри.

Гран-прі Руанди може стати важливим кроком для розширення географії чемпіонату та повернення Формули-1 до регіону, де вона не проводила офіційних етапів із 1993 року.