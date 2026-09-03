Пошел на повышение: украинский пилот дебютирует в новой гоночной серии

Дебют в FREC и новый коллектив

Серия FREC считается следующей ступенью после Формулы-4 на пути к главной цели любого пилота – Формулы-1. Бондарев попал в заявку на автодроме имени Энцо и Дино Феррари и проведет два заключительных этапа сезона.

Украинец будет защищать цвета команды Van Amersfoort Racing, которая занимает 9-е место в Кубке конструкторов с 37 очками. В списке из 30 участников турнира оказались сразу 7 дебютантов.

Достижения Бондарева в сезоне-2026

Для украинского гонщика этот год уже отметился несколькими важными достижениями. В начале года Александр стал чемпионом Ф-4 Ближнего Востока, завоевав первый формульный трофей для Украины;

Также в составе команды Prema украинец ушел на летний перерыв на 9-й позиции в общем зачете итальянского чемпионата. В частности Бондарев дважды попадал в топ-3 по итогам заездов.