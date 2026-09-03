Пішов на підвищення: український пілот дебютує у новій гоночній серії

Дебют у FREC та новий колектив

Серія FREC вважається наступним щаблем після Формули-4 на шляху до головної мети будь-якого пілота - Формули-1. Бондарев потрапив до заявки на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі та проведе два заключні етапи сезону.

Українець захищатиме кольори команди Van Amersfoort Racing, яка наразі посідає 9-те місце у Кубку конструкторів із 37 очками. Загалом у списку з 30 учасників турніру опинилися одразу 7 дебютантів.

Здобутки Бондарева в сезоні-2026

Для українського гонщика цей рік уже відзначився кількома важливими досягненнями. На початку року Олександр став чемпіоном Ф-4 Близького Сходу, виборовши перший формульний трофей для України;

Також у складі команди Prema українець пішов на літню перерву на 9-й позиції в загальному заліку італійського чемпіонату. Зокрема, Бондарев двічі потрапляв до топ-3 за підсумками заїздів.