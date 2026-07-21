"Не принял вызов": Беленюк рассказал о бое с Тищенко

Как Беленюк бросил вызов Тищенко

После победы над представителем Израиля Хаимом Гозали Беленюк рассказал, что хотел бы встретиться с Николаем Тищенко. Но борец рассказал, что этот вызов был отклонен.

"Насколько мне известно, он не принял этот вызов, поэтому сейчас вопрос нашего поединка не актуален", – заявил Беленюк.

Впрочем, спортсмен еще не определился с тем, будет ли строить карьеру в ММА.

"Для меня ММА – это новый спортивный вызов и возможность выйти из зоны комфорта. Я поставил перед собой задачу получить опыт в технике боевых искусств и испытать себя в этом контексте", – объяснил Олимпийский чемпион.

Карьера Жан Беленюка

35-летний боец является одним из самых титуловных спортсменов в Олимпийском движении. В 2016 году он стал серебряным призером Олимпиады-2016, выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2020, а в 2024 на Играх в Париже он стал бронзовым призером.

Также он дважды выигрывал чемпионат мира (2015 и 2019) и трижды – чемпионат Европы (2014, 2016, 2019).

С 2019 Беленюк является народным депутатом Украины.