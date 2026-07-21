"Не прийняв виклик": Беленюк розповів про бій із Тищенком

Як Беленюк кинув виклик Тищенку

Після перемоги над представником Ізраїлю Хаїмом Гозалі Беленюк розповів, що хотів би зустрітися із Миколою Тищенком. Але борець розповів, що цей виклик було відхилено.

"Наскільки мені відомо, він не прийняв цей виклик, тому наразі питання нашого двобою не є актуальним", – заявив Беленюк.

Утім, спортсмен ще не визначився із тим, чи будуватиме кар'єру в ММА.

"Для мене ММА - це новий спортивний виклик і можливість вийти із зони комфорту. Я поставив перед собою завдання отримати досвід у техніці бойових мистецтв і випробувати себе в цьому контексті", – пояснив Олімпійський чемпіон.

Кар'єра Жан Беленюка

35-річний боєць є одним із найбільш титуловних спортсменів в Олімпійському русі. У 2016 році він став срібним призером Олімпіади-2016, виграв золоту медаль на Олімпіаді-2020, а в 2024 на Іграх в вПарижі він ста бронзовим призером.

Також він двічі вигравав чемпіонат світу (2015 та 2019) і тричі – чемпіонат Європи (2014, 2016, 2019).

З 2019 року Беленюк є народним депутатом України.