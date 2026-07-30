С надеждой на Олимпиаду: Свичкарь оценил "серебро" ЧМ-2026 по фехтованию

Небольшое чудо и олимпийские перспективы

По словам Свичкаря, залогом успеха обновленного состава сборной стали качественный тренировочный сбор непосредственно в Гонконге и грамотная акклиматизация. Завоеванное "серебро" придало команде уверенности перед предстоящей борьбой за путевки на Олимпийские игры.

"Очень приятно, что мы новым составом смогли достичь медалей чемпионата Европы и чемпионата мира. Появляются надежды на олимпийский отбор. Мы отработали тренировочный сбор, прошли акклиматизацию и правильно рассчитали свое состояние. И сотворили небольшое чудо", – отметил Роман Свичкарь.

Шпажист также вспомнил опыт выступлений с легендарным Богданом Никишиным, подчеркнув, что в ответственные моменты пытался последовать его примеру на дорожке.

Новая система подготовки и прогресса молодежи

Свечкарь отметил высокую эффективность нынешней системы подготовки, в которой опытные Игорь Рейзлин и Богдан Никишин работают как с мужской, так и женской командами. По мнению фехтовальщика, тренеры смогли раскрыть сильные стороны каждого участника четверки.

В частности, он отметил стремительный прогресс партнера по команде Михаила Краснюка, который в мае был еще мастером спорта, а после успеха в Гонконге выполнил нормативы заслуженного мастера спорта Украины.

Поддержка от других спортсменов

Затронул Свичкарь и тему возвращения представителей страны-агрессорки в международные соревнования. Он отметил, что большинство иностранных спортсменов огорчены подобными решениями и открыто поддерживают украинцев. Особенно резонансной стала победа украинской фехтовальщицы Алины Комащук в поединке против российской команды.

"Сейчас по всему Инстаграмму это видео распространяется, это очень приятно. Многие спортсмены говорили, что болели за Украину против агрессоров", - подытожил украинский шпажист.