З надією на Олімпіаду: Свічкар оцінив "срібло" ЧС-2026 з фехтування

Невелике диво та олімпійські перспективи

За словами Свічкаря, запорукою успіху оновленого складу збірної стали якісний тренувальний збір безпосередньо в Гонконзі та грамотна акліматизація. Здобуте "срібло" додало команді впевненості перед майбутньою боротьбою за путівки на Олімпійські ігри.

"Дуже приємно, що ми новим складом змогли досягти медалей чемпіонату Європи та чемпіонату світу. З'являються надії на олімпійський відбір. Ми відпрацювали тренувальний збір, пройшли акліматизацію і правильно розрахували свій стан. І створили невеличке диво", - зазначив Роман Свічкар.

Шпажист також пригадав досвід виступів із легендарним Богданом Нікішиним, підкресливши, що у відповідальні моменти намагався наслідувати його приклад на доріжці.

Нова система підготовки та прогрес молоді

Свічкар відзначив високу ефективність нинішньої системи підготовки, у якій досвідчені Ігор Рейзлін та Богдан Нікішин працюють як із чоловічою, так і з жіночою командами. На думку фехтувальника, тренери змогли розкрити сильні сторони кожного учасника четвірки.

Зокрема, він відзначив стрімкий прогрес партнера по команді Михайла Краснюка, який ще у травні був майстром спорту, а після успіху в Гонконзі виконав нормативи заслуженого майстра спорту України.

Підтримка від інших спортсменів

Торкнувся Свічкар і теми повернення представників країни-агресорки до міжнародних змагань. Він зауважив, що більшість іноземних спортсменів засмучені подібними рішеннями та відкрито підтримують українців. Особливо резонансною стала перемога української фехтувальниці Аліни Комащук у поєдинку проти російської команди.

"Зараз по всьому Інстаграму це відео поширюється, це дуже приємно. Багато спортсменів говорили, що вболівали за Україну проти агресорів", - підсумував український шпажист.