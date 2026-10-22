"Мы не один народ": Гутцайт перед юношеской Олимпиадой-2026 предостерег от провокаций россиян

О чем предупредил Гутцайт

Во время проводов сборной Украины на юношеские Олимпийские игры Гутцайт подчеркнул, что спортсмены могут столкнуться с провокациями, на которые не стоит реагировать. По его словам, любые неосторожные высказывания могут использовать против Украины.

"Могут быть провокации, вам не нужно обращать на это внимание. Не нужно давать какой-то ответ, не нужно что-то говорить, потому что потом все будут выставлять против нас", - обратился к команде президент НОК.

Отдельно Гутцайт призвал спортсменов следить за своим поведением в олимпийской деревне и во время соревнований. Он также подчеркнул важность использования украинского языка, объяснив это риском информационных манипуляций.

"Пожалуйста, чтобы не было такого, чтобы где-то в деревне, где-то на соревнованиях от вас слышали русскую речь. Это тоже будут сразу выставлять, что мы же одно, мы же "один народ". А мы не один народ, мы украинцы, мы боремся за свою независимость", - заявил Гутцайт.

Он обратился и к тренерскому штабу, призвав взрослых также контролировать свои эмоции и помнить, что украинская делегация едет на международные соревнования представлять государство.

Олимпиада-2026: что известно

Украину на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале будут представлять 38 спортсменов в 14 видах спорта. В команду вошли 11 юношей и 27 девушек. В целом официальная делегация Украины будет насчитывать 77 человек. Кроме спортсменов, в нее вошли 22 тренера, врачи и массажисты, 14 членов штаба и трое судей.

Летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Соревнования будут принимать три города Сенегала: Дакар, Диамниадио и Салли. Ожидается, что в них примут участие около 2700 юных спортсменов со всего мира.

За историю выступлений на летних юношеских Олимпийских играх украинские спортсмены получили 74 медали: 21 золотую, 24 серебряных и 29 бронзовых. На предыдущих летних Играх, состоявшихся в 2018 году, сборная Украины завоевала 18 наград. В активе команды было пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Тогда страну представляли 36 спортсменов.