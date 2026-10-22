"Ми не один народ": Гутцайт перед юнацькою Олімпіадою-2026 застеріг від провокацій росіян

Про що попередив Гутцайт

Під час проводів збірної України на юнацькі Олімпійські ігри Гутцайт наголосив, що спортсмени можуть зіткнутися з провокаціями, на які не варто реагувати. За його словами, будь-які необережні висловлювання можуть використати проти України.

"Можуть бути провокації, вам не потрібно звертати на це увагу. Не потрібно давати якусь відповідь, не потрібно щось сказати, тому що потім усе будуть виставляти проти нас", - звернувся до команди президент НОК.

Окремо Гутцайт закликав спортсменів стежити за своєю поведінкою в олімпійському селищі та під час змагань. Він також наголосив на важливості використання української мови, пояснивши це ризиком інформаційних маніпуляцій.

"Будь ласка, щоб не було такого, щоб десь у селищах, десь на змаганнях чули від вас російську мову. Це теж будуть відразу виставляти, що ми ж одне, ми ж "один народ". А ми не один народ, ми українці, ми виборюємо свою незалежність", - заявив Гутцайт.

Він звернувся і до тренерського штабу, закликавши дорослих так само контролювати свої емоції та пам'ятати, що українська делегація їде на міжнародні змагання представляти державу.

Юнацька Олімпіада-2026: що відомо

Україну на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Сенегалі представлятимуть 38 спортсменів у 14 видах спорту. До команди увійшли 11 юнаків і 27 дівчат. Загалом офіційна делегація України налічуватиме 77 осіб. Окрім спортсменів, до неї увійшли 22 тренери, лікарі й масажисти, 14 членів штабу та троє суддів.

Літні юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року. Змагання прийматимуть три міста Сенегалу: Дакар, Діамніадіо та Салі. Очікується, що в них візьмуть участь близько 2700 юних спортсменів з усього світу.

За історію виступів на літніх юнацьких Олімпійських іграх українські спортсмени здобули 74 медалі: 21 золоту, 24 срібні та 29 бронзових. На попередніх літніх Іграх, які відбулися у 2018 році, збірна України виборола 18 нагород. У доробку команди було п'ять золотих, сім срібних і шість бронзових медалей. Тоді країну представляли 36 спортсменів.