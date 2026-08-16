Медали выскользнули из рук: украинские пловцы с рекордом выступили в финале чемпионата Европы

Бабенко опередил Лисовца, но до медали не хватило 0,10 секунды

Финальный заплыв подарил украинским болельщикам борьбу не только за награды, но и между двумя представителями сборной. Степан Бабенко финишировал четвертым с результатом 26,72 секунды, а Владимир Лисовец показал пятое время - 26,78.

Бабенко остановился всего в 0,10 секунды от бронзовой медали. Третьим стал итальянец Симоне Черасуоло — он показал такое же время, как и серебряный призер Кун де Грот из Нидерландов, но уступил ему дополнительные показатели. Чемпионом Европы стал еще один представитель Италии Николо Мартиненьи – 26,57 секунды.

ЧЕ-2026. 50 м брассом, мужчины, финал

Николо Мартиненьи (Италия) - 26,57 Кун де Грот (Нидерланды) - 26,62 Симоне Черасуоло (Италия) - 26,62 Степан Бабенко (Украина) - 26,72 Владимир Лисовец (Украина) - 26,78

Таким образом, Украина впервые за несколько лет имела сразу двух пловцов в одном финале чемпионата Европы. Для Лисовца это был уже второй финал континентального первенства в карьере – в 2022 году он занял седьмое место. Бабенко впервые достался решающего заплыва на взрослом Евро.

Национальный рекорд менялся дважды за один день

Особого внимания заслуживает борьба украинцев за рекорд на дистанции 50 метров брассом. Еще в мае лучший результат в истории Украины принадлежал Бабенко – 27,00 секунды.

В полуфинале Евро Лисовец проплыл дистанцию за 26,84 секунды и улучшил национальный рекорд партнера по сборной. Именно с этим достижением он вышел в финал.

Но в главном заплыве Бабенко снова перехватил рекорд. Его 26,72 секунды стали новым лучшим результатом в истории украинского плавания на 50-метровке брассом. Лесовец также проплыл быстрее предыдущего рекорда, показав 26,78.

Итак, в течение одного чемпионата Европы рекорд Украины на этой дистанции сменился дважды, а его авторы — два пловца, которые в итоге вместе оказались в топ-5 финала.

Для Бабенко это стало логическим продолжением стремительного прогресса. Еще несколько месяцев назад его национальный рекорд составлял 27,00 секунд, а теперь украинец уже преодолел отметку 26,80.

"Это будет продолжаться": что сказали украинцы после финала

Степан Бабенко признался, что не ожидал обновить национальный рекорд в финале, ведь перед заплывом не чувствовал себя так хорошо, как в полуфинале.

"Очень доволен этим результатом. Не ожидал, что так получится. Я плыл в полуфинале — гораздо лучше чувствовал воду и чувствовал себя очень хорошо. А сейчас не очень, но результат как-то улучшил, я не знаю", — сказал Бабенко в комментарии "Суспільне Спорт" .

А вот Владимир Лисовец отметил, что выступить лучше ему помешали его ошибки. В то же время пловец доволен результатом.

"Мы сделали все на 100%. Не скажу, что очень хорошо чувствовал себя, и допустил несколько ошибок. Могло быть лучше, но имеем четвертое и пятое места — это очень хороший результат", – отметил украинец.