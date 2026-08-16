Медалі вислизнули з рук: українські плавці з рекордом виступили у фіналі чемпіонату Європи

Бабенко випередив Лісовця, але до медалі не вистачило 0,10 секунди

Фінальний заплив подарував українським уболівальникам боротьбу не лише за нагороди, а й між двома представниками нашої збірної. Степан Бабенко фінішував четвертим із результатом 26,72 секунди, а Володимир Лісовець показав п'ятий час — 26,78.

Бабенко зупинився лише за 0,10 секунди від бронзової медалі. Третім став італієць Сімоне Черасуоло — він показав такий самий час, як і срібний призер Кун де Грот із Нідерландів, але поступився йому за додатковими показниками. Чемпіоном Європи став ще один представник Італії Ніколо Мартіненьї — 26,57 секунди.

ЧЄ-2026. 50 м брасом, чоловіки, фінал

Ніколо Мартіненьї (Італія) — 26,57 Кун де Грот (Нідерланди) — 26,62 Сімоне Черасуоло (Італія) — 26,62 Степан Бабенко (Україна) — 26,72 Володимир Лісовець (Україна) — 26,78

Таким чином, Україна вперше за кілька років мала одразу двох плавців в одному фіналі чемпіонату Європи. Для Лісовця це був уже другий фінал континентальної першості в кар'єрі — у 2022 році він посів сьоме місце. Бабенко ж уперше дістався вирішального запливу на дорослому Євро.

Національний рекорд змінювався двічі за один день

Особливої уваги заслуговує боротьба українців за рекорд на дистанції 50 метрів брасом. Ще у травні найкращий результат в історії України належав Бабенку — 27,00 секунди.

У півфіналі Євро Лісовець проплив дистанцію за 26,84 секунди та покращив національний рекорд партнера по збірній. Саме з цим досягненням він вийшов до фіналу.

Але в головному запливі Бабенко знову перехопив рекорд. Його 26,72 секунди стали новим найкращим результатом в історії українського плавання на 50-метрівці брасом. Лісовець також проплив швидше за попередній рекорд, показавши 26,78.

Отже, протягом одного чемпіонату Європи рекорд України на цій дистанції змінився двічі, а його автори — двоє плавців, які в підсумку разом опинилися у топ-5 фіналу.

Для Бабенка це стало логічним продовженням стрімкого прогресу. Ще кілька місяців тому його національний рекорд становив 27,00 секунди, а тепер українець уже подолав позначку 26,80.

"Це буде продовжуватися": що сказали українці після фіналу

Степан Бабенко зізнався, що не очікував оновити національний рекорд у фіналі, адже перед запливом не відчував себе так добре, як у півфіналі.

"Дуже задоволений цим результатом. Не очікував, що так вийде. Я плив у півфіналі — значно краще відчував воду і почувався дуже гарно. А зараз не дуже, але результат якось покращив, я не знаю", — сказав Бабенко у коментарі "Суспільне Спорт".

А от Володимир Лісовець зазначив, що виступити краще йому завадили його ж помилки. Водночас, плавець задоволений результатом.

"Ми зробили все на 100%. Не скажу, що дуже добре почувався, та припустився кількох помилок. Могло бути краще, але маємо четверте і п'яте місця — це дуже хороший результат", – відзначив українець.