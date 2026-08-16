Медалі вислизнули з рук: українські плавці з рекордом виступили у фіналі чемпіонату Європи
Українські спортсмени Степан Бабенко та Володимир Лісовець представили нашу країну у фінальному запливі на 50 метрах брасом на чемпіонаті Європи з плавання, який триває у Парижі. До бронзової медалі Бабенку не вистачило 0,1 секунди, а обидва українські плавці посіли 4 та 5 місце відповідно.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагань.
Бабенко випередив Лісовця, але до медалі не вистачило 0,10 секунди
Фінальний заплив подарував українським уболівальникам боротьбу не лише за нагороди, а й між двома представниками нашої збірної. Степан Бабенко фінішував четвертим із результатом 26,72 секунди, а Володимир Лісовець показав п'ятий час — 26,78.
Бабенко зупинився лише за 0,10 секунди від бронзової медалі. Третім став італієць Сімоне Черасуоло — він показав такий самий час, як і срібний призер Кун де Грот із Нідерландів, але поступився йому за додатковими показниками. Чемпіоном Європи став ще один представник Італії Ніколо Мартіненьї — 26,57 секунди.
ЧЄ-2026. 50 м брасом, чоловіки, фінал
- Ніколо Мартіненьї (Італія) — 26,57
- Кун де Грот (Нідерланди) — 26,62
- Сімоне Черасуоло (Італія) — 26,62
- Степан Бабенко (Україна) — 26,72
- Володимир Лісовець (Україна) — 26,78
Таким чином, Україна вперше за кілька років мала одразу двох плавців в одному фіналі чемпіонату Європи. Для Лісовця це був уже другий фінал континентальної першості в кар'єрі — у 2022 році він посів сьоме місце. Бабенко ж уперше дістався вирішального запливу на дорослому Євро.
Національний рекорд змінювався двічі за один день
Особливої уваги заслуговує боротьба українців за рекорд на дистанції 50 метрів брасом. Ще у травні найкращий результат в історії України належав Бабенку — 27,00 секунди.
У півфіналі Євро Лісовець проплив дистанцію за 26,84 секунди та покращив національний рекорд партнера по збірній. Саме з цим досягненням він вийшов до фіналу.
Але в головному запливі Бабенко знову перехопив рекорд. Його 26,72 секунди стали новим найкращим результатом в історії українського плавання на 50-метрівці брасом. Лісовець також проплив швидше за попередній рекорд, показавши 26,78.
Отже, протягом одного чемпіонату Європи рекорд України на цій дистанції змінився двічі, а його автори — двоє плавців, які в підсумку разом опинилися у топ-5 фіналу.
Для Бабенка це стало логічним продовженням стрімкого прогресу. Ще кілька місяців тому його національний рекорд становив 27,00 секунди, а тепер українець уже подолав позначку 26,80.
"Це буде продовжуватися": що сказали українці після фіналу
Степан Бабенко зізнався, що не очікував оновити національний рекорд у фіналі, адже перед запливом не відчував себе так добре, як у півфіналі.
"Дуже задоволений цим результатом. Не очікував, що так вийде. Я плив у півфіналі — значно краще відчував воду і почувався дуже гарно. А зараз не дуже, але результат якось покращив, я не знаю", — сказав Бабенко у коментарі "Суспільне Спорт".
А от Володимир Лісовець зазначив, що виступити краще йому завадили його ж помилки. Водночас, плавець задоволений результатом.
"Ми зробили все на 100%. Не скажу, що дуже добре почувався, та припустився кількох помилок. Могло бути краще, але маємо четверте і п'яте місця — це дуже хороший результат", – відзначив українець.
На тому ж чемпіонаті ще один рекорд серед українських плавців встановив Нікіта Шеремет, який успішно кваліфікувався до півфіналу 50-метрівки вільним стилем.