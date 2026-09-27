Мандзин забрал "золото" на лыжероллерах: результаты летнего чемпионата Украины по биатлону
Лидер сборной Украины по биатлону Виталий Мандзин одержал победу в мужском масстарте летнего чемпионата Украины на лыжероллерах.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Как прошла гонка
Несмотря на два допущенных промаха (оба - во время стрельбы лежа), Мандзин показал лучшее общее время - 29:39.2.
Серебряную награду завоевал Артем Тищенко, который ошибся лишь раз на первом рубеже и отстал от победителя на 16.7 секунды. Тройку призеров замкнул Антон Дудченко, который долгое время шел без штрафных кругов, однако ошибка на последней стрельбе стоила ему более высокой позиции (+30.4).
Топ-5 мужского масс-старта:
- Виталий Мандзин (Тернопольская обл.)
- Артем Тищенко (Киевская обл.)
- Антон Дудченко (Тернопольская обл.)
- Денис Насико (Сумская обл.)
- Богдан Борковский (Закарпатская обл.)
Что известно о летнем чемпионате Украины
Соревнования проходят на лыжероллерах с 25 по 30 сентября на базе Западного реабилитационно-спортивного центра в Яворове Львовской области.
В программе чемпионата - спринт, масс-старт и одиночная смешанная эстафета. В первый день состоялись спринтерские гонки, победителями которых стали Виктория Ясенич и Богдан Цымбал. Женский масс-старт выиграла Елена Городна.
Ранее стало известно, что в FIS изменили правила допуска для лыжников-военных из РФ и Беларуси.