Мандзин забрав "золото" на лижеролерах: результати літнього чемпіонату України з біатлону

Як пройшла гонка

Попри два припущені промахи (обидва – під час стрільби лежачи), Мандзин продемонстрував найкращий загальний час – 29:39.2.

Срібну нагороду виборов Артем Тищенко, який схибив лише раз на першому рубежі та відстав від переможця на 16.7 секунди. Трійку призерів зачинив Антон Дудченко, котрий тривалий час йшов без штрафних кіл, проте хиба на останній стрільбі коштувала йому вищої позиції (+30.4).

Топ-5 чоловічого масстарту:

Віталій Мандзин (Тернопільська обл.) Артем Тищенко (Київська обл.) Антон Дудченко (Тернопільська обл.) Денис Насико (Сумська обл.) Богдан Борковський (Закарпатська обл.)

Що відомо про літній чемпіонат України

Змагання проходять на лижеролерах з 25 до 30 вересня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в Яворові Львівської області.

У програмі чемпіонату – спринт, масстарт та одиночна змішана естафета. У перший день відбулися спринтерські гонки, переможцями яких стали Вікторія Ясенич та Богдан Цимбал. Жіночий масстарт виграла Олена Городна.