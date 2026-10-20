"Макларен" продает болиды Сенны, Хэмилтона и Брэда Питта: на кону десятки миллионов
Британская конюшня Формулы-1 "Макларен" приняла решение распродать часть своей легендарной коллекции. На продажу выставили пять боевых машин, на которых одерживали победы чемпионы мира, а один из болидов испытывала голливудская звезда.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters.
Что известно об исторических машинах
Британская команда решила попрощаться с уникальными гоночными авто, созданными в период с 1991 по 2023 год. По словам исполнительного директора McLaren Racing Зака Брауна, держать такие машины на складах – это неуважение к их истории, ведь они созданы для того, чтобы ездить и радовать коллекционеров. Подготовкой авто к передаче новым владельцам будут заниматься непосредственно инженеры команды.
Среди лотов – два болида MP4/6A 1991 года с двигателями Honda V12, которые тестировал трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Также на торги выставили машины, которыми управляли Дженсон Баттон, Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.
Особое внимание привлекает болид 2023 года, который испытывал актер Брэд Питт на частных тестах в Техасе во время подготовки к съемкам фильма о Формуле-1, разогнав его до 317 км/ч.
Редкая возможность для коллекционеров
Продажей эксклюзивной коллекции занимается дилер Tom Hartley Jr. Стоимость каждого болида, по предварительным оценкам специалистов, будет колебаться от 5 до 10 миллионов фунтов стерлингов (свыше 6,7-13 миллионов долларов).
Продажа боевых автомобилей непосредственно от команды-производителя является крайне редким событием на рынке спортивных раритетов. Организаторы отмечают, что спешки в продажах нет, а главная задача – найти для легендарных машин достойных владельцев.
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