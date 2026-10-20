"Макларен" продає боліди Сенни, Хемілтона та Бреда Пітта: на кону десятки мільйонів

Що відомо про історичні машини

Британська команда вирішила попрощатися з унікальними гоночними авто, створеними у період з 1991 по 2023 рік. За словами виконавчого директора McLaren Racing Зака Брауна, тримати такі машини на складах – це неповага до їхньої історії, адже вони створені для того, щоб їздити та радувати колекціонерів. Підготовкою авто до передачі новим власникам займатимуться безпосередньо інженери команди.

Серед лотів – два боліди MP4/6A 1991 року з двигунами Honda V12, які тестував триразовий чемпіон світу Айртон Сенна. Також на торги виставили машини, якими керували Дженсон Баттон, Льюїс Хемілтон та Ландо Норріс.

Особливу увагу привертає болід 2023 року, який випробовував актор Бред Пітт на приватних тестах у Техасі під час підготовки до зйомок фільму про Формулу-1, розігнавши його до 317 км/год.

Рідкісна можливість для колекціонерів

Продажем ексклюзивної колекції займається дилер Tom Hartley Jr. Вартість кожного боліда, за попередніми оцінками фахівців, коливатиметься від 5 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 6,7–13 мільйонів доларів).

Продаж бойових авто безпосередньо від команди-виробника є вкрай рідкісною подією на ринку спортивних раритетів. Організатори зазначають, що поспіху у продажах немає, а головне завдання – знайти для легендарних машин гідних власників.