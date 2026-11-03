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Другое 03 ноября 2026, 20:50

Макгрегор признался в любви к Украине во время встречи с блогершей: что еще сказал (видео)

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)
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Украинская инфлюенсерка Виктория Бакалова встретилась с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором в Италии. Блогерша опубликовала видео общения со знаменитым бойцом и поделилась его комплиментами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA на личный Instagram Бакаловой.

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Бакалова обнародовала ролик со встречи с ирландским спортсменом в Риме. На видео они позируют вместе, улыбаются и общаются.

В подписи к публикации инфлюэнсерка рассказала, что Макгрегор сказал ей о своей любви к Украине. В то же время она с юмором отнеслась к такому признанию: "Конор сказал, что любит Украину, верим?"

Отдельно блоггерша отметила комплимент от спортсмена. По ее словам, он назвал ее красивой, и в этом она уже не сомневается.

Кто такая Виктория Бакалова

Виктория Бакалова – украинская инфлюэнсерка, лайфстайл-блогерша и предпринимательница. Она также принимала участие в телевизионных проектах, в частности, "Холостяк" и "Лига смеха".

Бакалова является соучредителем ивент-агентства TFB Events и руководит digital-агентством инфлюэнс-маркетинга "Я БРЕНД".

UFC Конор Макгрегор