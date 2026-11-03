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Інше 03 листопада 2026, 20:50

Макгрегор зізнався в любові до України під час зустрічі з блогеркою: що ще сказав (відео)

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)
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Українська інфлюенсерка Вікторія Бакалова перетнулася з колишнім чемпіоном UFC Конором Макгрегором в Італії. Блогерка опублікувала відео спілкування зі знаменитим бійцем і поділилася його компліментами.

Про це повідомляє Sport RBC.UA на особистий Instagram Бакалової.

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Бакалова оприлюднила ролик зі зустрічі з ірландським спортсменом у Римі. На відео вони позують разом, усміхаються та спілкуються.

У підписі до публікації інфлюенсерка розповіла, що Макгрегор сказав їй про свою любов до України. Водночас вона з гумором поставилася до такого зізнання: "Конор сказав, що любить Україну, віримо?".

Окремо блогерка відзначила комплімент від спортсмена. За її словами, він назвав її красивою, і в цьому вона вже не сумнівається.

Хто така Вікторія Бакалова

Вікторія Бакалова – українська інфлюенсерка, лайфстайл-блогерка та підприємиця. Вона також брала участь у телевізійних проєктах, зокрема "Холостяк" та "Ліга сміху".

Бакалова є співзасновницею івент-агентства TFB Events і керує digital-агенцією інфлюенс-маркетингу "Я БРЕНД".

UFC Конор Макгрегор