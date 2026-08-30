Магучих вывиграла серебряную медаль на турнире в Германии

Магучих остановилась на высоте 2,00м

Тройка призеров определилась на отметке 1,93 м. Магучих, Паттерсон и ямайчанка Ламара Дистин преодолели эту высоту с первой попытки. Украинка и ее главные соперницы продолжили успешно преодолевать планку на высотах 1,96 и 1,98м.

На отметке 2,00 г. Дистин завершила выступление, тогда как Паттерсон и Магучих продолжили борьбу за победу. Австралийка взяла высоту с первой попытки, а украинка – с третьей. После этого Паттерсон замахнулась на 2,02 м и с третьей попытки преодолела планку. Могучих трижды не смогла взять эту высоту.

В итоге Ярослава Магучих заняла второе место и завоевала серебряную медаль. Победу с результатом 2,02 м одержала Элеанор Паттерсон.

Прыжки в высоту. Континентальный тур.

Гайльбронн, Германия

Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2.02 м Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м Ламара Дистин (Ямайка) – 1.98 м

Левченко завершила соревнование пятой

Еще одна украинка Юлия Левченко выступила на турнире в Германии. Ее лучшим результатом стал скачок на 1,86 м, что позволило занять пятое место.