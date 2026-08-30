Магучих вывиграла серебряную медаль на турнире в Германии
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на турнире серебряной серии Континентального легкоатлетического тура в Германии. Победу в секторе для прыжков в высоту одержала австралийка Элеанор Паттерсон.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнования.
Магучих остановилась на высоте 2,00м
Тройка призеров определилась на отметке 1,93 м. Магучих, Паттерсон и ямайчанка Ламара Дистин преодолели эту высоту с первой попытки. Украинка и ее главные соперницы продолжили успешно преодолевать планку на высотах 1,96 и 1,98м.
На отметке 2,00 г. Дистин завершила выступление, тогда как Паттерсон и Магучих продолжили борьбу за победу. Австралийка взяла высоту с первой попытки, а украинка – с третьей. После этого Паттерсон замахнулась на 2,02 м и с третьей попытки преодолела планку. Могучих трижды не смогла взять эту высоту.
В итоге Ярослава Магучих заняла второе место и завоевала серебряную медаль. Победу с результатом 2,02 м одержала Элеанор Паттерсон.
Прыжки в высоту. Континентальный тур.
Гайльбронн, Германия
- Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2.02 м
- Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м
- Ламара Дистин (Ямайка) – 1.98 м
Левченко завершила соревнование пятой
Еще одна украинка Юлия Левченко выступила на турнире в Германии. Ее лучшим результатом стал скачок на 1,86 м, что позволило занять пятое место.
А вот Михаил Кохан успешно выступил на Континентальном туре в Италии, уступив лишь чемпиону Европы.