Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Перемогу у секторі для стрибків у висоту здобула австралійка Елеанор Паттерсон.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагання.
Магучіх зупинилася на висоті 2,00 м
Трійка призерок визначилася на позначці 1,93 м. Магучіх, Паттерсон та ямайчанка Ламара Дістін подолали цю висоту з першої спроби. Українка та її головні суперниці продовжили успішно долати планку на висотах 1,96 та 1,98 м.
На позначці 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон і Магучіх продовжили боротьбу за перемогу. Австралійка взяла висоту з першої спроби, а українка – з третьої. Після цього Паттерсон замахнулася на 2,02 м і з третьої спроби подолала планку. Магучіх тричі не змогла взяти цю висоту.
У підсумку Ярослава Магучіх посіла друге місце та здобула срібну медаль. Перемогу з результатом 2,02 м виборола Елеанор Паттерсон.
Стрибки у висоту. Континентальний тур.
Гайльбронн, Німеччина
- Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2.02 м
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м
- Ламара Дістін (Ямайка) – 1.98 м
Левченко завершила змагання п'ятою
Ще одна українка Юлія Левченко також виступила на турнірі в Німеччині. Її найкращим результатом став стрибок на 1,86 м, що дозволило посісти п'яте місце.
А от Михайло Кохан успішно виступив на Континентальному турі в Італії, поступившись лише чемпіону Європи.