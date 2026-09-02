Не только Магучих: кто будет представлять Украину на абсолютном ЧМ по легкой атлетике
Пять украинских легкоатлетов получили право выступить на первом в истории Абсолютном чемпионате мира, который состоится 11-13 сентября в Будапеште. Окончательный список участников сформировался 2 сентября после обновления мирового рейтинга.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Формат и сумма призовых
Абсолютный ЧМ - это эксклюзивный турнир, где сразится только элита. Общий призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. В отличие от обычных первенств, состав участников строго ограничен.
В небеговых дисциплинах состав участников ограничен 8 спортсменами, а в беговых дисциплинах могут соревноваться не более 16 спортсменов.
Состав сборной Украины на ЧМ-2026
В общей сложности участие в абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике примут пять украинских атлетов. И сразу четверо представляют нашу страну в прыжках в высоту:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – получила путевку автоматически как олимпийская чемпионка.
- Олег Дорощук (прыжки в высоту) – лидер мирового рейтинга.
- Юлия Левченко (прыжки в высоту) – квалифицировалась с третьего места в мировом рейтинге.
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – попала в мировой топ после возвращения из декрета.
- Михаил Кохан (метание молота) – 4-й номер мирового рейтинга.
Ранее мы сообщали, что победители абсолютного ЧМ по легкой атлетике получат эксклюзивные награды – и не получат ни одной медали.