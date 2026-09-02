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Інше 02 вересня 2026, 17:50

Не лише Магучіх: хто представлятиме Україну на абсолютному ЧС з легкої атлетики

Ще чотири українських спортсмени здобули право виступити на першому абсолютному чемпіонаті світу завдяки поточним результатам
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олег Дорощук потрапив на турнір як лідер світового рейтингу (Фото: ukr.athletics, Instagram)
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П'ять українських легкоатлетів здобули право виступити на першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу, який відбудеться 11–13 вересня в Будапешті. Остаточний список учасників сформувався 2 вересня після оновлення світового рейтингу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Формат та сума призових

Абсолютний ЧС - це ексклюзивний турнір, де змагатиметься лише еліта. Загальний призовий фонд складає 10 мільйонів доларів США. На відміну від звичайних першостей, склад учасників суворо обмежений.

В небігових дисциплінах склад учасників обмежений 8 спорстменами, натомість в бігових дисциплінах можуть змагатися не більше 16 спортсменів.

Склад збірної України на ЧС-2026

Загалом участь в абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики візьмуть п'ять українських атлетів. І одразу четверо представляють нашу країну в стрибках у висоту:

  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) - отримала путівку автоматично як олімпійська чемпіонка.
  • Олег Дорощук (стрибки у висоту) - лідер світового рейтингу.
  • Юлія Левченко (стрибки у висоту) - кваліфікувалася з третього місця у світовому рейтингу.
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту) - потрапила до світового топу після повернення з декрету.
  • Михайло Кохан (метання молота) - 4-й номер світового рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що переможці абсолютного ЧС з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди - і не отримають жодної медалі.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Ірина Геращенко