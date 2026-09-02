Не лише Магучіх: хто представлятиме Україну на абсолютному ЧС з легкої атлетики

Формат та сума призових

Абсолютний ЧС - це ексклюзивний турнір, де змагатиметься лише еліта. Загальний призовий фонд складає 10 мільйонів доларів США. На відміну від звичайних першостей, склад учасників суворо обмежений.

В небігових дисциплінах склад учасників обмежений 8 спорстменами, натомість в бігових дисциплінах можуть змагатися не більше 16 спортсменів.

Склад збірної України на ЧС-2026

Загалом участь в абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики візьмуть п'ять українських атлетів. І одразу четверо представляють нашу країну в стрибках у висоту: