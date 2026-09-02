Не лише Магучіх: хто представлятиме Україну на абсолютному ЧС з легкої атлетики
П'ять українських легкоатлетів здобули право виступити на першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу, який відбудеться 11–13 вересня в Будапешті. Остаточний список учасників сформувався 2 вересня після оновлення світового рейтингу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Формат та сума призових
Абсолютний ЧС - це ексклюзивний турнір, де змагатиметься лише еліта. Загальний призовий фонд складає 10 мільйонів доларів США. На відміну від звичайних першостей, склад учасників суворо обмежений.
В небігових дисциплінах склад учасників обмежений 8 спорстменами, натомість в бігових дисциплінах можуть змагатися не більше 16 спортсменів.
Склад збірної України на ЧС-2026
Загалом участь в абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики візьмуть п'ять українських атлетів. І одразу четверо представляють нашу країну в стрибках у висоту:
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) - отримала путівку автоматично як олімпійська чемпіонка.
- Олег Дорощук (стрибки у висоту) - лідер світового рейтингу.
- Юлія Левченко (стрибки у висоту) - кваліфікувалася з третього місця у світовому рейтингу.
- Ірина Геращенко (стрибки у висоту) - потрапила до світового топу після повернення з декрету.
- Михайло Кохан (метання молота) - 4-й номер світового рейтингу.
Раніше ми повідомляли, що переможці абсолютного ЧС з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди - і не отримають жодної медалі.