Без Левченко, но с Магучих: Украина объявила состав на Евро-2026 по легкой атлетике
Федерация легкой атлетики Украины обнародовала окончательный состав национальной сборной на предстоящий чемпионат Европы по легкой атлетике. Украину на главном континентальном старте сезона представят 25 спортсменов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Перераспределение квот и потери в составе
По итогам основного отборочного периода украинские легкоатлеты получили 34 лицензии. В результате дальнейшего перераспределения дополнительных квот Украина получила еще четыре пропуска на Евро.
Благодаря этому в заявку вошли бегуны Алина Кишкина (400 м с барьерами) и Олег Кукота (110 м с барьерами), прыгуна с шестом Марина Килипко, а также скороход Роман Горбачев (полумарафон).
В то же время 13 атлетов не смогли попасть в итоговый список. Среди пропустивших турнир - известная прыгунка в высоту Юлия Левченко, а также представительницы тройного прыжка Ольга Корсун и Анна Красуцкая.
Окончательный состав сборной Украины на Евро-2026
- Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (женщины); Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин (мужчины).
- Метание молота и копья: Михаил Кохан (молот), Артур Фельфнер (копье), Ирина Климец (молот, женщины).
- Беговые дисциплины: Александр Погорелко (400 м); Дмитрий Багинский, Олег Кукота (110 м с/б); Виктория Ткачук, Алина Кишкина (400 м с/б, женщины).
- Прыжки с шестом и в длину: Марина Килипко (жердь, женщины), Ирина Будзинская (длина, женщины); Александр Онуфриев, Владислав Малыхин (жердь, мужчины).
- Спортивная ходьба: Людмила Оляновская, Мария Сахарук (полумарафон), Анна Шевчук (марафон); Николай Рущак, Роман Горбачев (полумарафон), Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук (марафон).
Ранее мы сообщали, что сборная Украины выиграла "бронзу" по прыжкам в воду на Евро-2026 - это стало первой наградой для нашей команды на турнире.