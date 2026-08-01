Без Левченко, но с Магучих: Украина объявила состав на Евро-2026 по легкой атлетике

Перераспределение квот и потери в составе

По итогам основного отборочного периода украинские легкоатлеты получили 34 лицензии. В результате дальнейшего перераспределения дополнительных квот Украина получила еще четыре пропуска на Евро.

Благодаря этому в заявку вошли бегуны Алина Кишкина (400 м с барьерами) и Олег Кукота (110 м с барьерами), прыгуна с шестом Марина Килипко, а также скороход Роман Горбачев (полумарафон).

В то же время 13 атлетов не смогли попасть в итоговый список. Среди пропустивших турнир - известная прыгунка в высоту Юлия Левченко, а также представительницы тройного прыжка Ольга Корсун и Анна Красуцкая.

Окончательный состав сборной Украины на Евро-2026