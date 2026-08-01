Без Левченко, але з Магучіх: Україна оголосила склад на Євро-2026 з легкої атлетики

Перерозподіл квот та втрати у складі

За підсумками основного відбіркового періоду українські легкоатлети здобули 34 ліцензії. У результаті подальшого перерозподілу додаткових квот Україна отримала ще чотири перепустки на Євро.

Завдяки цьому до заявки увійшли бігуни Аліна Кишкіна (400 м з бар'єрами) та Олег Кукота (110 м з бар'єрами), стрибунка з жердиною Марина Килипко, а також скороход Роман Горбачов (півмарафон).

Водночас 13 атлетів не змогли потрапити до підсумкового списку. Серед тих, хто пропустить турнір - відома стрибунка у висоту Юлія Левченко, а також представниці потрійного стрибка Ольга Корсун та Анна Красуцька.

Остаточний склад збірної України на Євро-2026