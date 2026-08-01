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Інше 01 серпня 2026, 13:16

Без Левченко, але з Магучіх: Україна оголосила склад на Євро-2026 з легкої атлетики

Після перерозподілу квот українська команда виступить на головному старті сезону у складі 25 спортсменів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
До заявки збірної потрапили Ярослава Магучіх та Олег Кукота (Фото: rosya_dp, Instagram)
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Федерація легкої атлетики України оприлюднила остаточний склад національної збірної на майбутній чемпіонат Європи з легкої атлетики. Україну на головному континентальному старті сезону представлять 25 спортсменів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Перерозподіл квот та втрати у складі

За підсумками основного відбіркового періоду українські легкоатлети здобули 34 ліцензії. У результаті подальшого перерозподілу додаткових квот Україна отримала ще чотири перепустки на Євро.

Завдяки цьому до заявки увійшли бігуни Аліна Кишкіна (400 м з бар'єрами) та Олег Кукота (110 м з бар'єрами), стрибунка з жердиною Марина Килипко, а також скороход Роман Горбачов (півмарафон).

Водночас 13 атлетів не змогли потрапити до підсумкового списку. Серед тих, хто пропустить турнір - відома стрибунка у висоту Юлія Левченко, а також представниці потрійного стрибка Ольга Корсун та Анна Красуцька.

Остаточний склад збірної України на Євро-2026

  • Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (жінки); Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін (чоловіки).
  • Метання молота та списа: Михайло Кохан (молот), Артур Фельфнер (спис), Ірина Климець (молот, жінки).
  • Бігові дисципліни: Олександр Погорілко (400 м); Дмитро Багінський, Олег Кукота (110 м з/б); Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна (400 м з/б, жінки).
  • Стрибки з жердиною та у довжину: Марина Килипко (жердина, жінки), Ірина Будзинська (довжина, жінки); Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін (жердина, чоловіки).
  • Спортивна ходьба: Людмила Оляновська, Марія Сахарук (півмарафон), Ганна Шевчук (марафон); Микола Рущак, Роман Горбачов (півмарафон), Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук (марафон).

Раніше ми повідомляли, що збірна України виграла "бронзу" зі стрибків в воду на Євро-2026 - це стало першою нагородою для нашої команди на турнірі.

Збірна України Легка атлетика Ярослава Магучіх