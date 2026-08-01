Без Левченко, але з Магучіх: Україна оголосила склад на Євро-2026 з легкої атлетики
Федерація легкої атлетики України оприлюднила остаточний склад національної збірної на майбутній чемпіонат Європи з легкої атлетики. Україну на головному континентальному старті сезону представлять 25 спортсменів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).
Перерозподіл квот та втрати у складі
За підсумками основного відбіркового періоду українські легкоатлети здобули 34 ліцензії. У результаті подальшого перерозподілу додаткових квот Україна отримала ще чотири перепустки на Євро.
Завдяки цьому до заявки увійшли бігуни Аліна Кишкіна (400 м з бар'єрами) та Олег Кукота (110 м з бар'єрами), стрибунка з жердиною Марина Килипко, а також скороход Роман Горбачов (півмарафон).
Водночас 13 атлетів не змогли потрапити до підсумкового списку. Серед тих, хто пропустить турнір - відома стрибунка у висоту Юлія Левченко, а також представниці потрійного стрибка Ольга Корсун та Анна Красуцька.
Остаточний склад збірної України на Євро-2026
- Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (жінки); Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін (чоловіки).
- Метання молота та списа: Михайло Кохан (молот), Артур Фельфнер (спис), Ірина Климець (молот, жінки).
- Бігові дисципліни: Олександр Погорілко (400 м); Дмитро Багінський, Олег Кукота (110 м з/б); Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна (400 м з/б, жінки).
- Стрибки з жердиною та у довжину: Марина Килипко (жердина, жінки), Ірина Будзинська (довжина, жінки); Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін (жердина, чоловіки).
- Спортивна ходьба: Людмила Оляновська, Марія Сахарук (півмарафон), Ганна Шевчук (марафон); Микола Рущак, Роман Горбачов (півмарафон), Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук (марафон).
Раніше ми повідомляли, що збірна України виграла "бронзу" зі стрибків в воду на Євро-2026 - це стало першою нагородою для нашої команди на турнірі.