В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе
Украинский борец Егор Якушенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира U23 в Лас-Вегасе. В финале весовой категории до 97 кг он уступил Абубакару Хаслаханову из Белоруссии со счетом 1:2.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины в Facebook.
"Серебро" чемпионата мира
Егор Якушенко стал одним из первых украинцев, сражавшихся за награды. Спортсмен, выступающий в греко-римском стиле в весовой категории до 97 кг, добрался до финала.
В решающей схватке за "золото" он встретился с представителем Беларуси Абубакаром Хаслахановым, которому уступил со счетом 1:2. В конце концов Якушенко завершил мировое первенство с серебряной медалью и стал вице-чемпионом мира U23.
Поковба остановился в шаге от медали
Еще один представитель Украины Евгений Поковба соревновался за бронзовую награду в весовой категории до 60 кг. Однако в схватке за третье место он проиграл японскому борцу Сейми Токухаре со счетом 4:9.
В конце концов украинец занял пятое место в своей категории.
Мирзоев также претендует на награду
У Украины есть еще один представитель среди претендентов на медаль. Ирфан Мирзоев вышел в малый финал в весовой категории до 77 кг, где будет бороться за бронзу.
Соревнования в Лас-Вегасе продолжаются, поэтому украинская сборная имеет возможность пополнить медальные наработки чемпионата мира U23.
Ранее мы сообщали, что Егор Якушенко стал чемпионом мира U20 по борьбе в конце августа.