В шаге от Кубка императора: Аонишики победил в предпоследнем дне гранд-турнира с сумо

Победа Аонишики и поражение лидера

В дуэли сумоторе в ранге озеки 22-летний Даниил Аонишики Явгусишин одолел опытного монгольского борца Киришима. После стартового тачи-ай спортсмены застыли в центре дохьо. В конце концов, украинец сумел перехватить пояс (маваши) одной рукой и в силовом стиле вытолкал соперника за пределы круга.

Параллельно лидер турнира - йокозуна Оносато - потерпел поражение от Котозакури. Озеки Котозакури удачно сместился в момент атаки Оносато и помог ему выпасть из дохьо.

Ситуация на турнире после 14 соревновательных дней

Успешный день для украинцев

В еще одном поединке дня с участием украинца Сергей Шиши Соколовский в напряженной борьбе выстоял против японца Аби. Благодаря силовому преимуществу Шиши реализовал свой шанс на победу.

В другом динамичном противостоянии мобильных сумоистов Асакорю оказался сильнее Уры.

Финальная дуэль за главный трофей

Последний день турнира состоится в воскресенье, 27 сентября. В этот раз чемпион определится без дополнительных матчей плей-офф, ведь Аонишики и Оносато подходят к очной встрече с одинаковым показателем – 11 побед при 3 поражениях.

На кону сразу целый ряд трофеев – Кубок Императора, Кубок Премьер-министра и другие почетные награды. К этому поединку Дайки Накамура (Оносато) подходит с преимуществом Явгусишину - 4:1.

Однако единственную победу украинский сумоист одержал в июле во время Nagoya Basho 2026. В случае успеха для Даниила это будет 4-й Кубок Императора в карьере, тогда как 26-летний Оносато выигрывал башо 5 раз (в последний раз год назад на Aki Basho 2025).

Другой украинец, Сергей Соколовский, в свой заключительный соревновательный день встретится со 120-килограммовым японцем Асасурю, который проводит свой дебютный турнир в высшем дивизионе макуучи и уже имеет 7 побед.