За крок від Кубка імператора: Аонішікі переміг у передостанньому дні гранд-турніру з сумо

Звитяга Аонішікі та поразка лідера

У дуелі сумоторі в ранзі озекі 22-річний Данило Аонішікі Явгусишин здолав досвідченого монгольського борця Кірішіму. Після стартового тачі-ай спортсмени застигли в центрі дохйо. Зрештою українець зумів перехопити пояс (маваші) однією рукою і в силовому стилі виштовхав суперника за межі кола.

Паралельно лідер турніру - йокозуна Оносато - зазнав поразки від Котозакурі. Озекі Котозакурі вдало змістився в момент атаки Оносато і допоміг йому випасти з дохйо.

Ситуація на турнірі після 14 змагальних днів

Успішний день для українців

У ще одному поєдинку дня за участю українця, Сергій Шіші Соколовський у напруженій боротьбі вистояв проти японця Абі. Завдяки силовій перевазі Шіші реалізував свій шанс на перемогу.

В іншому динамічному протистоянні мобільних сумоїстів Асакорю виявився сильнішим за Уру.

Фінальна дуель за головний трофей

Останній день турніру відбудеться у неділю, 27 вересня. Цього разу чемпіон визначиться без додаткових матчів плей-оф, адже Аонішікі та Оносато підходять до очної зустрічі з однаковим показником - 11 перемог при 3 поразках.

На кону одразу ціла низка трофеїв - Кубок Імператора, Кубок Прем'єр-міністра та інші почесні нагороди. До цього поєдинку Дайкі Накамура (Оносато) підходить із перевагою над Явгусишиним - 4:1.

Однак єдину перемогу український сумоїст здобув у липні під час Nagoya Basho 2026. У разі успіху для Данила це буде 4-й Кубок Імператора в кар'єрі, тоді як 26-річний Оносато вигравав башо 5 разів (востаннє - рік тому на Aki Basho 2025).

Інший українець, Сергій Соколовський, у свій заключний день змагань зустрінеться з 120-кілограмовим японцем Асасурю, який проводить свій дебютний турнір у вищому дивізіоні макуучі та вже має 7 перемог.