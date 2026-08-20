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Другое 20 августа 2026, 14:31

С верой в проект: Карлос Сайнс подписал новый многолетний контракт с Williams

Британская команда сохранила стабильный состав пилотов на следующие сезоны Формулы-1
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Испанец останется в составе команды на несколько сезонов (Фото: williamsf1)
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Испанский гонщик Карлос Сайнс продолжил сотрудничество с командой "Уильямс", подписав новый многолетний контракт с британской конюшней Формулы-1.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу Williams Racing .

Доверие к команде и амбициозные цели

Точные сроки нового контракта прессслужба команды не разглашает, однако отмечается, что соглашение носит долгосрочный характер. Сам 31-летний испанский пилот выразил полную поддержку вектору развития британского коллектива.

"Я рад объявить о продолжении своего пути вместе с семьей "Уильямса". Я действительно верю в людей, которые составляют эту команду, как на базе, так и на трассах, а также в инвестиции и огромную работу, которая ведется за кулисами. У нас есть все необходимое, чтобы вместе изменить ситуацию", - прокомментировал.

Сохранность состава и достижения

Решение о продлении соглашения с Сайнсом является продолжением стратегии команды по сохранению стабильности – ранее Williams также объявил о новом контракте со вторым пилотом, Александером Албоном.

В прошлом сезоне Карлос Сайнс сыграл ключевую роль в прогрессе команды, что позволило Williams достичь лучших результатов с 2016 года. В частности, испанец получил для команды первый подиум – третье место на Гран-при Азербайджана.

Сайнс также финишировал на подиуме в спринте в Остине (Гран-при США) и на основной дистанции Гран-при Катара.

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