С верой в проект: Карлос Сайнс подписал новый многолетний контракт с Williams

Доверие к команде и амбициозные цели

Точные сроки нового контракта прессслужба команды не разглашает, однако отмечается, что соглашение носит долгосрочный характер. Сам 31-летний испанский пилот выразил полную поддержку вектору развития британского коллектива.

"Я рад объявить о продолжении своего пути вместе с семьей "Уильямса". Я действительно верю в людей, которые составляют эту команду, как на базе, так и на трассах, а также в инвестиции и огромную работу, которая ведется за кулисами. У нас есть все необходимое, чтобы вместе изменить ситуацию", - прокомментировал.

Сохранность состава и достижения

Решение о продлении соглашения с Сайнсом является продолжением стратегии команды по сохранению стабильности – ранее Williams также объявил о новом контракте со вторым пилотом, Александером Албоном.

В прошлом сезоне Карлос Сайнс сыграл ключевую роль в прогрессе команды, что позволило Williams достичь лучших результатов с 2016 года. В частности, испанец получил для команды первый подиум – третье место на Гран-при Азербайджана.

Сайнс также финишировал на подиуме в спринте в Остине (Гран-при США) и на основной дистанции Гран-при Катара.