Із вірою в проєкт: Карлос Сайнс підписав новий багаторічний контракт із Williams
Іспанський гонщик Карлос Сайнс продовжив співпрацю з командою "Вільямс", підписавши новий багаторічний контракт із британською стайнею Формули-1.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Williams Racing.
Довіра до команди та амбітні цілі
Точні терміни нового контракту пресслужба команди не розголошує, проте зазначається, що угода має довгостроковий характер. Сам 31-річний іспанський пілот висловив повну підтримку вектору розвитку британського колективу.
"Я радий оголосити про продовження свого шляху разом із сім’єю "Вільямса". Я справді вірю в людей, які складають цю команду, як на базі, так і на трасах, а також в інвестиції та величезну роботу, яка ведеться за лаштунками. У нас є все необхідне, щоб разом змінити ситуацію", - прокоментував продовження угоди Сайнс.
Збереження складу та досягнення
Рішення про продовження угоди з Сайнсом є продовженням стратегії команди зі збереження стабільності - раніше Williams також оголосив про новий контракт із другим пілотом, Александером Албоном.
Минулого сезону Карлос Сайнс відіграв ключову роль у прогресі команди, що дозволило Williams досягти найкращих результатів з 2016-го року. Зокрема, іспанець здобув для команди перший подіум - третє місце на Гран-прі Азербайджану.
Також Сайнс фінішував на подіумі у спринті в Остіні (Гран-прі США) та на основній дистанції Гран-прі Катару.
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