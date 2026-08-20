Із вірою в проєкт: Карлос Сайнс підписав новий багаторічний контракт із Williams

Довіра до команди та амбітні цілі

Точні терміни нового контракту пресслужба команди не розголошує, проте зазначається, що угода має довгостроковий характер. Сам 31-річний іспанський пілот висловив повну підтримку вектору розвитку британського колективу.

"Я радий оголосити про продовження свого шляху разом із сім’єю "Вільямса". Я справді вірю в людей, які складають цю команду, як на базі, так і на трасах, а також в інвестиції та величезну роботу, яка ведеться за лаштунками. У нас є все необхідне, щоб разом змінити ситуацію", - прокоментував продовження угоди Сайнс.

Збереження складу та досягнення

Рішення про продовження угоди з Сайнсом є продовженням стратегії команди зі збереження стабільності - раніше Williams також оголосив про новий контракт із другим пілотом, Александером Албоном.

Минулого сезону Карлос Сайнс відіграв ключову роль у прогресі команди, що дозволило Williams досягти найкращих результатів з 2016-го року. Зокрема, іспанець здобув для команди перший подіум - третє місце на Гран-прі Азербайджану.

Також Сайнс фінішував на подіумі у спринті в Остіні (Гран-прі США) та на основній дистанції Гран-прі Катару.