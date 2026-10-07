Историческое "золото" Украины: Александра Илюхина стала чемпионкой мира по практической стрельбе

Илюхина установила историческое достижение

На мировом первенстве в Коринфе соперничали 850 спортсменов из 44 стран мира. Илюхина по итогам турнира заняла первое место среди женщин в своем дивизионе. Украинка опередила представительниц Швеции и Италии, которые получили серебряную и бронзовую медали.

Победа Илюхиной стала исторической для Украины. Она стала первой украинской спортсменкой, выигравшей чемпионат мира по практической стрельбе из ружья в индивидуальном зачете.

Эмоции чемпионки

После победы Илюхина поделилась эмоциями в соцсетях и отметила историчность своего результата.

"Впервые за 50-летнюю историю нашего спорта гимн Украины звучит из пьедестала чемпионата мира в индивидуальном зачете по практической стрельбе из ружья. Невероятно рада, что мне это удалось", - написала чемпионка мира.