Історичне "золото" України: Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби

Ілюхіна встановила історичне досягнення

На світовій першості в Корінфі змагалися 850 спортсменів із 44 країн світу. Ілюхіна за підсумками турніру посіла перше місце серед жінок у своєму дивізіоні. Українка випередила представниць Швеції та Італії, які відповідно здобули срібну та бронзову медалі.

Перемога Ілюхіної стала історичною для України. Вона стала першою українською спортсменкою, яка виграла чемпіонат світу з практичної стрільби з рушниці в індивідуальному заліку.

Емоції чемпіонки

Після перемоги Ілюхіна поділилася емоціями у соцмережах та наголосила на історичності свого результату.

"Вперше за 50-ти річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці. Неймовірно рада, що мені це вдалося", – написала чемпіонка світу.