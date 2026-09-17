Формула-1 нашла замену гонкам на Ближнем Востоке: названы три европейских автодрома
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Руководство Формулы-1 определилось с тремя европейскими автодромами, которые могут войти в календарь 2027 года в случае отмены этапов на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на GPblog.
Три запасных автодрома
Из-за ситуации с безопасностью под угрозой оказались традиционно открывающие сезон гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии, а также финальные этапы в Катаре и Абу-Даби. Чтобы не сокращать календарь, организаторы выбрали три трассы в Европе:
- Зандворт (Нидерланды): считается главным кандидатом на подстраховку, хотя этап 2026 года должен стать последним по действующему соглашению.
- Имола (Италия): рассматривается как один из вариантов не только на 2027 год, но и как возможная замена финального гран-при в Абу-Даби в конце этого сезона.
- Барселона (Испания): по первоначальному плану должна была вернуться в список по системе ротации только в 2028 году, но готова принять "Королевские гонки" раньше.
Завершение сезона-2026 под вопросом
До сих пор не прояснена судьба заключительных гонок текущего чемпионата в Лусаиле (Катар) и Абу-Даби (ОАЭ). Если конфликт в регионе будет продолжаться, то соревновательный год-2026 может завершиться 21 ноября на этапе в Лас-Вегасе.
Накануне Формула-1 официально объявила календарь на следующий сезон.