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Другое 17 сентября 2026, 13:14

Формула-1 нашла замену гонкам на Ближнем Востоке: названы три европейских автодрома

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Королевские гонки" уже имеют план В на следующий сезон (фото: Getty Images)
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Руководство Формулы-1 определилось с тремя европейскими автодромами, которые могут войти в календарь 2027 года в случае отмены этапов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на GPblog.

Три запасных автодрома

Из-за ситуации с безопасностью под угрозой оказались традиционно открывающие сезон гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии, а также финальные этапы в Катаре и Абу-Даби. Чтобы не сокращать календарь, организаторы выбрали три трассы в Европе:

  • Зандворт (Нидерланды): считается главным кандидатом на подстраховку, хотя этап 2026 года должен стать последним по действующему соглашению.
  • Имола (Италия): рассматривается как один из вариантов не только на 2027 год, но и как возможная замена финального гран-при в Абу-Даби в конце этого сезона.
  • Барселона (Испания): по первоначальному плану должна была вернуться в список по системе ротации только в 2028 году, но готова принять "Королевские гонки" раньше.

Завершение сезона-2026 под вопросом

До сих пор не прояснена судьба заключительных гонок текущего чемпионата в Лусаиле (Катар) и Абу-Даби (ОАЭ). Если конфликт в регионе будет продолжаться, то соревновательный год-2026 может завершиться 21 ноября на этапе в Лас-Вегасе.

Накануне Формула-1 официально объявила календарь на следующий сезон.

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