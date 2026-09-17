Формула-1 знайшла заміну гонкам на Близькому Сході: названо три європейські автодроми
Керівництво "Формули-1" визначилося із трьома європейськими автодромами, які можуть увійти до календаря 2027 року в разі скасування етапів на Близькому Сході.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на GPblog.
Три запасні автодроми
Через безпекову ситуацію під загрозою опинилися гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії, які традиційно відкривають сезон, а також фінальні етапи в Катарі та Абу-Дабі. Щоб не скорочувати календар, організатори обрали три траси в Європі:
- Зандворт (Нідерланди): вважається головним кандидатом на підстраховку, хоча етап 2026 року мав стати останнім за чинною угодою.
- Імола (Італія): розглядається як один із варіантів не лише на 2027 рік, а й як можлива заміна фінального гран-прі в Абу-Дабі наприкінці цього сезону.
- Барселона (Іспанія): за початковим планом мала повернутися до списку за системою ротації лише у 2028 році, але готова прийняти "Королівські перегони" раніше.
Завершення сезону-2026 під питанням
Досі непроясненою залишається доля заключних гонок поточного чемпіонату в Лусаїлі (Катар) та Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо конфлікт у регіоні триватиме, то змагальний рік-2026 може завершитися 21 листопада на етапі в американському Лас-Вегасі.
Напередодні Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон.