Формула-1 знайшла заміну гонкам на Близькому Сході: названо три європейські автодроми

Три запасні автодроми

Через безпекову ситуацію під загрозою опинилися гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії, які традиційно відкривають сезон, а також фінальні етапи в Катарі та Абу-Дабі. Щоб не скорочувати календар, організатори обрали три траси в Європі:

Зандворт (Нідерланди): вважається головним кандидатом на підстраховку, хоча етап 2026 року мав стати останнім за чинною угодою.

вважається головним кандидатом на підстраховку, хоча етап 2026 року мав стати останнім за чинною угодою. Імола (Італія): розглядається як один із варіантів не лише на 2027 рік, а й як можлива заміна фінального гран-прі в Абу-Дабі наприкінці цього сезону.

розглядається як один із варіантів не лише на 2027 рік, а й як можлива заміна фінального гран-прі в Абу-Дабі наприкінці цього сезону. Барселона (Іспанія): за початковим планом мала повернутися до списку за системою ротації лише у 2028 році, але готова прийняти "Королівські перегони" раніше.

Завершення сезону-2026 під питанням

Досі непроясненою залишається доля заключних гонок поточного чемпіонату в Лусаїлі (Катар) та Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо конфлікт у регіоні триватиме, то змагальний рік-2026 може завершитися 21 листопада на етапі в американському Лас-Вегасі.