Ферстаппен разобрался с сотней соперников в картинге: звезда Формулы-1 устроил шоу обгонов (видео)

Как проходила гонка

Соревнования прошли на специальной картинговой конфигурации автодрома "Сильверстоун" в Великобритании. Соперниками Ферстаппена стали 100 любителей, блогеров и спортсменов, выступавших на одинаковой технике. По правилам челленджа Макс начинал заезд 101-м, а оппонент, которого он обгонял, сразу выбывал из борьбы.

Чтобы усложнить задачу, соперникам разрешили использовать специальные ускорения и срезки. На одном из этапов один из гонщиков воспользовался этим правом и сумел вернуть себе позицию впереди Ферстаппена. Сам нидерландец во время обгонов задел барьер и потерял деталь своего карта, но продолжил движение.

Макс Ферстаппен побеждает и в картинге (фото: redbullcontentpool.com)

Результат в два раза быстрее лимита

Несмотря на численное преимущество соперников и дополнительные ограничения, звездный пилот прорвался на 36-е место уже в первом повороте, а через 8 кругов вышел в первую пятерку.

На ликвидацию всей сотни оппонентов Ферстаппену понадобилось всего 15 кругов из 30-ти запланированных. Таким образом, четырехкратный чемпион справился с задачей вдвое быстрее отведенного дистанционного лимита.