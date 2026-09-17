Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)

Як проходила гонка

Змагання відбулися на спеціальній картінговій конфігурації автодрому "Сільверстоун" у Великій Британії. Суперниками Ферстаппена стали 100 любителів, блогерів та спортсменів, які виступали на ідентичній техніці. За правилами челенджу Макс розпочинав заїзд 101-м, а випереджений ним опонент одразу вибував із боротьби.

Для ускладнення завдання суперникам дозволили використовувати спеціальні прискорення та зрізки. На одному з етапів один із гонщиків скористався цим правом і зумів повернути собі позицію попереду Ферстаппена. Сам нідерландець під час обгонів зачепив бар'єр і втратив деталь від свого карта, але продовжив рух.

Макс Ферстаппен перемагає і в картингу (фото: redbullcontentpool.com)

Результат у два рази швидше ліміту

Попри чисельну перевагу суперників та додаткові обмеження, зірковий пілот прорвався на 36-те місце вже у першому повороті, а за 8 кіл вийшов у першу п'ятірку.

На ліквідацію всієї сотні опонентів Ферстаппену знадобилося лише 15 кіл із 30-ти запланованих. Таким чином, чотириразовий чемпіон впорався із завданням удвічі швидше відведеного дистанційного ліміту.