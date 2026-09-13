Дуэль с призеркой Олимпиады: украинская юниорка завоевала медаль Кубка мира по скалолазанию

Сильное выступление в Китае

Соревнования в Китае собрали 101 спортсмен из 24 стран мира. Халькевич начала турнир с квалификации, где показала пятый результат, преодолев трассу за 6.4 секунды. На стадии плей-офф украинка продемонстрировала высокую скорость и концентрацию, последовательно выбив из сетки представительниц Китая, Франции и Южной Кореи.

В решающем финале за золотую награду Полине противостояла хозяйка соревнований, серебряный призер Олимпийских игр Дэн Лицзюань. Украинская спортсменка показала отличное время – 6.37 секунды, однако китайская скалолазка оказалась немного быстрее (6.14 с), оставив Полине итоговое "серебро".

Вторая взрослая медаль в карьере

Эта награда стала для 18-летней Халькевич уже второй медалью на взрослых этапах Кубка мира. Впервые на пьедестал почета взрослой серии украинка поднялась в мае на этапе в испанском Алькобендасе.

Полина Халькевич проводит очень успешный сезон. Кроме взрослых успехов, в этом году она также становилась серебряным призером молодежного чемпионата мира (U-19) и завоевала золотую медаль на молодежном континентальном первенстве.