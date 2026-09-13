Дуель із призеркою Олімпіади: українська юніорка виборола медаль Кубка світу зі скелелазіння

Сильний виступ у Китаї

Змагання у Китаї зібрали 101 спортсмена із 24 країн світу. Халькевич розпочала турнір із кваліфікації, де показала п'ятий результат, подолавши трасу за 6.4 секунди. На стадії плей-оф українка продемонструвала високу швидкість та концентрацію, послідовно вибивши з сітки представниць Китаю, Франції та Південної Кореї.

У вирішальному фіналі за золоту нагороду Поліні протистояла господарка змагань, срібна призерка Олімпійських ігор Ден Ліцзюань. Українська спортсменка показала відмінний час – 6.37 секунди, однак китайська скелелазка виявилася трохи швидшою (6.14 с), залишивши Поліні підсумкове "срібло".

Друга доросла медаль у кар'єрі

Здобута нагорода стала для 18-річної Халькевич уже другою медаллю на дорослих етапах Кубка світу. Вперше на п'єдестал пошани дорослої серії українка піднялася у травні на етапі в іспанському Алькобендасі.

Поліна Халькевич проводить надзвичайно успішний сезон. Окрім дорослих успіхів, цьогоріч вона також ставала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу (U-19) та виборола золоту медаль на молодіжній континентальній першості.