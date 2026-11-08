Дождливый хаос, прорыв Ферстаппена и новый чемпион: чем завершился Гран-при Сан-Паулу Формулы-1
В воскресенье, 8 ноября, на автодроме "Интерлагос" состоялся Гран-при Сан-Паулу - 20 этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2026 года. Победу в гонке со сложными погодными условиями одержал пилот McLaren Ландо Норрис. Макс Ферстаппен совершил поразительный прорыв с 21-го места на старте, а Mercedes досрочно завоевала Кубок конструкторов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Формулы-1 .
Неудачный старт Норриса и лидерство Антонелли
Гонка началась на мокрой трассе, поэтому пилоты выбрали промежуточные шины.
Норрис, накануне выигравший квалификацию, не смог удержать первую позицию. Уже в первом повороте его опередил действующий чемпион мира Кими Антонелли на Mercedes.
Вскоре британец пропустил вперед и Лиама Лоусона из Racing Bulls, очутившись на третьем месте.
Антонелли в это время начал наращивать преимущество. Однако после перехода на шины для сухой трассы ситуация поменялась.
На 20-м круге итальянец допустил ошибку в первом повороте и развернул болид. Норрис воспользовался этим и перехватил лидерство.
Проблемы Антонелли на этом не завершились. На 24-м круге он снова выехал за пределы трассы в первом повороте, позволив Ферстаппену подняться на третью позицию.
Ферстаппен прорвался с 21-го места
Одним из главных героев бразильского этапа стал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.
Из-за штрафа за замену компонентов силовой установки нидерландец начал гонку лишь 21-м, однако уже на первых кругах начал стремительно играть позиции.
После первого круга пилот Red Bull находился на 11 месте, а уже на третьем вошел в первую десятку.
В дальнейшем Ферстаппен продолжил прорыв, опередив ряд соперников. На 24-м круге он воспользовался ошибкой Антонелли и вышел на третью позицию.
Во второй половине дистанции нидерландец поднялся еще выше и укрепился на втором месте.
Впрочем, догнать Норриса ему не удалось. На финише Ферстаппен уступил победителю 14,602 секунды, отыграв в общей сложности 19 позиций по отношению к старту.
Двойной подиум Red Bull и неудачи Ferrari
Вторую строчку подиума занял Ферстаппен, а третьим финишировал его напарник Исак Хаджар.
Француз провел одну из самых лучших гонок сезона и принес Red Bull двойной подиум.
Пилоты Mercedes Джордж Расселл и Кими Антонелли завершили гонку четвертым и пятым соответственно.
Оскар Пиастри на втором McLaren занял шестое место.
Ferrari не смогла сразиться за подиум. Шарль Леклер, стартовавший 14-м, финишировал седьмым, опередив Лиама Лоусона в конце дистанции.
Льюис Гамильтон завершил свой 400-й Гран-при на девятой позиции, хотя начинал гонку только в 20-м.
Результаты Гран-при Сан-Паулу
Формула-1. Чемпионат мира-2026. 20-й этап
- Ландо Норрис (McLaren) – 1:35:23.504
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – +14.602
- Исаак Хаджар (Red Bull) – +24.485
- Джордж Расселл (Mercedes) – +33.991
- Кими Антонелли (Mercedes) – +36.017
- Оскар Пиастри (McLaren) – +56.475
- Шарль Леклер (Ferrari) – +1:13.586
- Лиам Лоусон (Racing Bulls) – +1:15.402
- Льюис Гамильтон (Ferrari) – +1 круг
- Нико Гюлькенберг (Audi) – +1 круг
Самый быстрый круг: Кими Антонелли (Mercedes) – 1:12.689 Дистанция: 71 круг
Mercedes досрочно выиграла Кубок конструкторов
Несмотря на отсутствие своих пилотов на подиуме, Mercedes обеспечила себе победу в командном зачете чемпионата мира.
Четвертое место Расселла и пятой позиции Антонелли хватило, чтобы сделать немецкую команду недостижимой для конкурентов за три этапа до завершения сезона.
Для Mercedes – это девятый Кубок конструкторов в истории и первый с 2021 года.
Таким образом команда оформила чемпионский дубль в сезоне-2026. Ранее на Гран-при Мехико Кими Антонелли досрочно обеспечил себе титул чемпиона мира в личном зачете.
До завершения сезона осталось три этапа – в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Хотя судьба обоих главных титулов уже определена, борьба за другие позиции в личном и командном зачетах продолжается.
Ранее украинский пилот занял четвертое место в первой гонке этапа Formula Trophy Malaysia.