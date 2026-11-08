Дощовий хаос, прорив Ферстаппена та новий чемпіон: чим завершився Гран-прі Сан-Паулу Формули-1

Невдалий старт Норріса та лідерство Антонеллі

Гонка розпочалася на мокрій трасі, тому пілоти обрали проміжні шини.

Норріс, який напередодні виграв кваліфікацію, не зміг утримати першу позицію. Уже в першому повороті його випередив чинний чемпіон світу Кімі Антонеллі на Mercedes.

Невдовзі британець пропустив уперед і Ліама Лоусона з Racing Bulls, опинившись на третьому місці.

Антонеллі тим часом почав нарощувати перевагу. Однак після переходу на шини для сухої траси ситуація змінилася.

На 20-му колі італієць припустився помилки в першому повороті та розвернув болід. Норріс скористався цим і перехопив лідерство.

Проблеми Антонеллі на цьому не завершилися. На 24-му колі він знову виїхав за межі траси в першому повороті, дозволивши Ферстаппену піднятися на третю позицію.

Ферстаппен прорвався з 21-го місця

Одним із головних героїв бразильського етапу став чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Через штраф за заміну компонентів силової установки нідерландець розпочав гонку лише 21-м, проте вже на перших колах почав стрімко відігравати позиції.

Після першого кола пілот Red Bull перебував на 11-му місці, а вже на третьому увійшов до першої десятки.

Надалі Ферстаппен продовжив прорив, випередивши низку суперників. На 24-му колі він скористався помилкою Антонеллі та вийшов на третю позицію.

У другій половині дистанції нідерландець піднявся ще вище й закріпився на другому місці.

Утім, наздогнати Норріса йому не вдалося. На фініші Ферстаппен поступився переможцю 14,602 секунди, відігравши загалом 19 позицій відносно старту.

Подвійний подіум Red Bull та невдачі Ferrari

Другу сходинку подіуму посів Ферстаппен, а третім фінішував його напарник Ісак Хаджар.

Француз провів одну з найкращих гонок сезону та приніс Red Bull подвійний подіум.

Пілоти Mercedes Джордж Расселл і Кімі Антонеллі завершили гонку четвертим та п'ятим відповідно.

Оскар Піастрі на другому McLaren посів шосте місце.

Ferrari не змогла поборотися за подіум. Шарль Леклер, який стартував 14-м, фінішував сьомим, випередивши Ліама Лоусона наприкінці дистанції.

Льюїс Гамільтон завершив свій 400-й Гран-прі на дев'ятій позиції, хоча розпочинав гонку лише 20-м.

Результати Гран-прі Сан-Паулу

Формула-1. Чемпіонат світу-2026. 20-й етап

Ландо Норріс (McLaren) – 1:35:23.504 Макс Ферстаппен (Red Bull) – +14.602 Ісак Хаджар (Red Bull) – +24.485 Джордж Расселл (Mercedes) – +33.991 Кімі Антонеллі (Mercedes) – +36.017 Оскар Піастрі (McLaren) – +56.475 Шарль Леклер (Ferrari) – +1:13.586 Ліам Лоусон (Racing Bulls) – +1:15.402 Льюїс Гамільтон (Ferrari) – +1 коло Ніко Гюлькенберг (Audi) – +1 коло

Найшвидше коло: Кімі Антонеллі (Mercedes) – 1:12.689 Дистанція: 71 коло

Mercedes достроково виграла Кубок конструкторів

Попри відсутність своїх пілотів на подіумі, Mercedes забезпечила собі перемогу в командному заліку чемпіонату світу.

Четвертого місця Расселла та п'ятої позиції Антонеллі вистачило, щоб зробити німецьку команду недосяжною для конкурентів за три етапи до завершення сезону.

Для Mercedes це дев'ятий Кубок конструкторів в історії та перший із 2021 року.

Таким чином, команда оформила чемпіонський дубль у сезоні-2026. Раніше, на Гран-прі Мехіко, Кімі Антонеллі достроково забезпечив собі титул чемпіона світу в особистому заліку.

До завершення сезону залишилося три етапи – у Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі. Хоча доля обох головних титулів уже визначена, боротьба за інші позиції в особистому та командному заліках триває.