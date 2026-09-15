Чуда не произошло: Польша разгромила Украину на Евро-2026 по волейболу
Сборная Украины потерпела первое поражение на чемпионате Европы по волейболу. "Сине-желтые" разгромно уступили лидеру мирового рейтинга - сборной Польши.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Чемпионат Европы-2026, Группа B, 5 тур
Польша - Украина - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)
Течение матча
Поляки почти сразу ушли в отрыв – после удачного блока от Украины забрали восемь розыгрышей подряд. Сборная Украины (в том числе усилиями Плотницкого) отыгралась – и в конце концов поляки забрали партию.
Во втором сете борьбы вообще не было – его поляки забрали с преимуществом в +12.
А вот третья партия была равна до конца сета - и только на финише "сине-желтые" проиграли несколько розыгрышей подряд и в конце концов проиграли всю игру.
Турнирное положение
Благодаря этой победе Польша обошла Украину и заняла первое место в группе. Теперь поляки потеряют лидерство только при поражении болгарам со счетом 0:3.
Украина, несмотря на это поражение, уже гарантировала себе место в плей-офф. Это будет уже четвертый выход "сине-желтых" из группы на Евро подряд.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины возглавила группу благодаря разгрому Северной Македонии.