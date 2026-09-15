Дива не сталось: Польща розгромила Україну на Євро-2026 з волейболу

Чемпіонат Європи-2026, Група B, 5 тур

Польща - Україна - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Перебіг матчу

Поляки майже одразу пішли у відрив - після вдалого блоку від України забрали вісім розіграшів поспіль. Збірна України (зокрема зусиллями Плотницького) відігралась - та зрештою поляки забрали партію.

В другому сеті боротьби взагалі не було - його поляки забрали з перевагою в +12.

А ось третя партія була рівною до кінця сету - і лише на фініші "синьо-жовті" програли кілька розіграшів поспіль та зрештою програли всю гру.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі Польща обійшла Україну та посіла перше місце групи. Тепер поляки втратят лідерство лише за умови поразки болгарам з рахунком 0:3.

Україна, попри цю поразку, вже гарантувала собі місце в плей-офф. Це буде вже четвертий вихід "синьо-жовтих" з групи на Євро поспіль.