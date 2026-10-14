Где и когда будет побеждать Магучих: Бриллиантовая лига анонсировала сезон-2027

Формат турнира и локации этапов

Согласно официальному регламенту, новый сезон Бриллиантовой лиги традиционно включит 14 рейтинговых этапов, после чего сильнейшие легкоатлеты планеты соберутся на решающий финал.

Старт сезона запланирован на 7 мая в катарской Дохе. Далее соревнования переместятся в Китай (Шанхай и Сямэнь), после чего серия отправится в Европу. Первый европейский этап примет Рим в конце мая. Также запланированы по одному этапу в Африке (Рабат, Марокко) и Северной Америке (Юджин, США).

Розыгрыш трофеев завершится двухдневным финалом в швейцарском Цюрихе 25–26 августа.

Календарь этапов Бриллиантовой лиги-2027:

1-й этап: 7 мая – Доха (Катар)

2-й этап: 15 мая – Шанхай (Китай)

3-й этап: 22 мая – Сямэнь (Китай)

4-й этап: 27 мая – Рим (Италия)

5-й этап: 30 мая – Рабат (Марокко)

6-й этап: 3 июня – Осло (Норвегия)

7-й этап: 6 июня – Стокгольм (Швеция)

8-й этап: 25 июня – Париж (Франция)

9-й этап: 3 июля – Юджин (США)

10-й этап: 9 июля – Монако

11-й этап: 13 июля – Лозанна (Швейцария)

12-й этап: 17 июля – Лондон (Великобритания)

13-й этап: 15 августа – Силезия (Польша)

14-й этап: 20 августа – Брюссель (Бельгия)

Финал сезона: 25–26 августа – Цюрих (Швейцария)

Кто из украинцев триумфировал в Бриллиантовой лиге

В 2010 году Бриллиантовая лига заменила другую серию соревнований – Золотую лигу, которая существовала в 1998–2009 годах. Серия стартов обычно состоит из 14 этапов. За главный приз борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин – как среди мужчин, так и среди женщин. Каждая из этих дисциплин представлена лишь на семи из 14 этапов.

Украинские атлеты шесть раз становились победителями Бриллиантовой лиги. Половина этих успехов – на счету Ярославы Магучих, которая триумфировала в прыжках в высоту в 2022, 2023 и 2024 годах.

В 2011 году в тройном прыжке победила Ольга Саладуха. А в 2013 и 2019 годах лучшими были прыгуны в высоту – Богдан Бондаренко и Андрей Проценко соответственно.