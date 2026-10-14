Де і коли перемагатиме Магучіх: Діамантова ліга анонсувала сезон-2027
World Athletics опублікувала календар Діамантової ліги на 2027 рік. Наступний сезон престижної легкоатлетичної серії включатиме 14 етапів і традиційний фінал.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
Формат турніру та локації етапів
Згідно з офіційним регламентом, новий сезон Діамантової ліги традиційно охопить 14 рейтингових етапів, після чого найсильніші атлети планети зберуться на вирішальний фінал.
Старт сезону запланований на 7 травня в катарській Досі. Далі змагання перемістяться до Китаю (Шанхай і Сямень), після чого серія завітає до Європи. Перший європейський етап прийматиме Рим наприкінці травня. Також заплановані по одному етапу в Африці (Рабат, Марокко) та Північній Америці (Юджин, США).
Завершиться розіграш трофеїв дводенним фіналом у швейцарському Цюриху 25–26 серпня.
Календар етапів Діамантової ліги-2027:
- 1-й етап: 7 травня – Доха (Катар)
- 2-й етап: 15 травня – Шанхай (Китай)
- 3-й етап: 22 травня – Сямень (Китай)
- 4-й етап: 27 травня – Рим (Італія)
- 5-й етап: 30 травня – Рабат (Марокко)
- 6-й етап: 3 червня – Осло (Норвегія)
- 7-й етап: 6 червня – Стокгольм (Швеція)
- 8-й етап: 25 червня – Париж (Франція)
- 9-й етап: 3 липня – Юджин (США)
- 10-й етап: 9 липня – Монако
- 11-й етап: 13 липня – Лозанна (Швейцарія)
- 12-й етап: 17 липня – Лондон (Велика Британія)
- 13-й етап: 15 серпня – Сілезія (Польща)
- 14-й етап: 20 серпня – Брюссель (Бельгія)
- Фінал сезону: 25–26 серпня – Цюрих (Швейцарія)
Хто з українців тріумфував у Діамантовій лізі
У 2010 році Діамантова ліга замінила іншу серію – Золоту лігу, що існувала в 1998-2009 рр. Серія стартів в рамках змагань зазвичай складається з 14-ти етапів. За головний приз борються представники 9-ти бігових та 7-ми технічних легкоатлетичних дисциплін – як у чоловіків так і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7-ми з 14-ти етапів.
Українські атлети шість разів ставали переможцями Діамантової ліги. Половина з цих успіхів – на рахунку Ярослави Магучіх, яка тріумфувала в стрибках у висоту в 2022, 2023 та 2024 роках.
У 2011 році у потрійному стрибку перемогла Ольга Саладуха. А у 2013 та 2019 роках найкращими були стрибуни у висоту – Богдан Бондаренко та Андрій Проценко відповідно.
Раніше Ярослава Магучіх розповіла про стосунки з головними суперницями - Оліслагерс і Паттерсон - поза сектором.