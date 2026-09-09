Почему гражданских не допускают в турнир M13 FIGHTS: объяснение организатора

По словам Грота, для военного принципиально важно соревноваться с человеком, имеющим аналогичный опыт. Это отличает формат M13 FIGHTS от классических спортивных соревнований, где бойцы могут выходить ринг против гражданских спортсменов.

"Военный, который получает боевой опыт, ранения, потери своих друзей, - после этого сложно спарринговать или выступать против человека, который через это не проходил", - отметил он.

Грот подчеркнул, что турнир создает среду, где все участники прошли похожий путь и понимают друг друга.

"Ему максимально комфортно сражаться против равного себе и получать проигрыш от равного, а не от гражданского человека", - пояснил ветеран.

Кроме того, такие соревнования позволяют безопасно канализировать накопленные эмоции и агрессию.

Основатель лиги подчеркнул, что любые размолвки между военными должны решаться исключительно спортивным путем, а не с помощью оружия.

"Если между своими конфликт вышел за рамки слов - решайте это на голых кулаках у нас в лиге или один на один в подразделениях, но без оружия", - подытожил Артем Грот.